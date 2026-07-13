Cristina Ferreira antecipa conversa com Mariana: “Já temos as imagens para confrontar a Mariana”

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira revela que já existem imagens para confrontar Mariana, antecipando um momento de grande tensão em direto. Ao lado de Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, a apresentadora comenta os mais recentes acontecimentos do “Big Brother Verão” e levanta o véu sobre uma conversa que promete esclarecer dúvidas e gerar novas reações dentro e fora da casa.