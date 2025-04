Cristina Ferreira anuncia apagão em direto: «Estamos literalmente a fazer este programa sem rede»

No «Dois às 10», a discussão sobre o apagão geral que paralisou várias zonas do mundo ganha contornos de urgência. A possibilidade de um ciberataque paira no ar, enquanto a E-Redes aponta para um problema na rede elétrica europeia como a causa mais provável. A interrupção forçou cortes de energia para garantir a estabilidade da rede, gerando apreensão e transtornos. Cristina Ferreira destacou que a reposição do serviço está em andamento, mas a origem do problema ainda é incerta. Sofia Matos sublinhou a importância de ter bens essenciais em casa, como um «kit de sobrevivência», incluindo lanterna, rádio, enlatados e dinheiro, para enfrentar situações inesperadas. Saiba mais em TVI Player