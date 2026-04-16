No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Cristina Ferreira anuncia conversa com Ricardo João: “Dará as suas explicações”
- Dois às 10
- Há 3h e 17min
NESTE PROGRAMA
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05:20
Cristina Ferreira anuncia conversa com Ricardo João: “Dará as suas explicações”
Há 3h e 17min
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Há 3h e 29min
01:59
Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”
Há 3h e 28min
05:20
Cristina Ferreira revela conversa com Ricardo João nos bastidores: “Já lhe disse que…”
Há 3h e 17min
05:20
Cristina Ferreira sobre a prestação de Ricardo João: “Gostei de muita coisa, desatestei muitas outras”
Há 3h e 16min
05:20
Cristina Ferreira sobre Ricardo João: “A forma como tratou a Ana não foi bonita”
Há 3h e 16min
09:22
Cinha Jardim quebra o silêncio sobre a vida pessoal de Ricardo João: “Embora não se possa falar”
Há 3h e 4min
05:17
Adriano Silva Martins expõe passado de Rui Oliveira e Luciana Abreu: “Nunca se entenderam”
Há 2h e 55min
05:17
Tensão antiga pode ter sido o motivo do conflito entre Rui Oliveira e Luciana Abreu
Há 2h e 54min
05:11
Cristina Ferreira fica espantada com ligação inesperada a Herman José: “Estás a brincar?”
Há 2h e 48min
03:19
Cristina Ferreira questiona Ricardo João: “Acordaste arrependido?”
Há 2h e 11min
03:19
Ricardo João reage às declarações de Cláudio Ramos sobre si
Há 2h e 11min
02:10
Cláudio Ramos confronta Ricardo João: “Isso não é hipócrita?”
Há 2h e 6min
05:43
“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
Há 1h e 58min
05:43
Cristina Ferreira para Ricardo João: “Podias ter sido dos concorrentes mais marcantes e estragas tudo”
Há 1h e 57min
03:52
Cristina Ferreira é direta com Ricardo João acerca de Ana: “Nunca te vou dizer”
Há 1h e 50min
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Cristina Ferreira fica em choque com ligação em direto ao “Secret Story 10”: “O que é que aconteceu à casa?”
Ontem às 10:12
05:43
“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
Há 1h e 58min
05:06
“Ela precisa muito do dinheiro”: Cristina Ferreira reage às últimas atitudes de concorrente do “Secret Story 10”
Ontem às 10:13
02:40
Catarina põe um ponto final na história com João: “Nunca existiu uma relação com o João”
Ontem às 09:58
02:40
O que dizia a mensagem que Catarina enviou a Norberto depois da expulsão dele?
Ontem às 09:58
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Há 3h e 29min