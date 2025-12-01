No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela que a TVI vai sortear um prémio de 500 mil euros.
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
- Joana Lopes
- Hoje às 09:58
NESTE PROGRAMA
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
Hoje às 09:58
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
Hoje às 10:01
Cláudio Ramos revela quem quer que ganhe o «Secret Story 9»: «Desde que ganhe o programa, estou contente»
Hoje às 10:08
Cristina Ferreira enaltece atitude de Dylan na gala: «É preciso coragem»
Hoje às 10:13
Cláudio Ramos arrasa Pedro Jorge: «É muito machista e as pessoas querem ser cegas»
Hoje às 10:13
Adriano Silva Martins interrompe discurso de Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge: «Estás a pintar um vilão»
Hoje às 10:14
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge: «Se tiver que acabar com o casamento, acaba»
Hoje às 10:21
Gonçalo Quinaz esclarece apoio a Liliana: «Eu gosto mesmo dela»
Hoje às 10:34
Adriano Silva Martins critica o ego de concorrente do «Secret Story 9»: «Era uma dose de humildade sair»
Hoje às 10:41
Cristina Ferreira faz desabafo sobre acontecimento na gala: «Acho que se notou o meu desconforto»
Hoje às 10:53
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
Hoje às 11:18
Dylan revela conversa com os pais após a sua saída da casa: «Não está a ser um momento fácil»
Hoje às 11:19
Dylan expõe quebra no negócio dos pais devido à sua participação no «Secret Story 9»
Hoje às 11:20
Dylan revela a verdadeira história de vida dos pais: «Os meus pais não tinham nada»
Hoje às 11:23
Dylan expõe história do passado: «Ia casar e a minha noiva separou-se de mim»
Hoje às 11:23
Cristina Ferreira acarinha Dylan: «Acho isso muito bonito em ti»
Hoje às 11:24