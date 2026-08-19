"No Dois às 10", Cristina Ferreira noticia o caso de uma criança de 3 anos que foi encontrada sozinha em Braga.
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Cristina Ferreira anuncia notícia de última hora: “É uma história impressionante que temos para partilhar consigo”
- Dois às 10
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