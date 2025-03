Cristina Ferreira arranca forte gargalhada a Bruno de Carvalho com assunto inesperado

Dois às 10

Hoje às 12:49

No Dois às 10, Bruno de Carvalho comenta a sua prestação e passagem pelo Secret Story - Desafio Final. No final da conversa, Cristina Ferreira brinca com o convidado sobre um possível próximo casamento.