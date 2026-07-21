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Cristina Ferreira comenta relação de Nuno e Raquel: «Acho que ele já nem pode olhar para ela»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comenta a relação de Nuno e Raquel e sublinha que ele já estará completamente saturado da situação, num tom de análise e reação à polémica do «Big Brother Verão».

  • Dois às 10
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