No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira comenta separação polémica: “Já não tem retorno”
- Joana Lopes
- Há 3h e 59min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:46
Cristina Ferreira comenta separação polémica: “Já não tem retorno”
Há 3h e 59min
04:01
Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais
Hoje às 10:20
05:46
Liliana Filipa fala sobre a separação de Daniel Gregório: "Ainda há amor"
Hoje às 10:24
05:38
"Esse foi o meu erro". Liliana Filipa revela o que correu mal na ex-relação com Daniel Gregório
Há 3h e 51min
08:26
Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”
Há 3h e 47min
01:17
Rúben Boa Nova sofre acidente e câmaras de vigilância registam tudo: veja as imagens
Há 3h e 45min
08:41
“Chegou à ameaça e à perseguição”: Eduardo Madeira aborda o bullying sofrido pela filha
Há 3h e 10min
08:41
“Acham que somos malucos”: Eduardo Madeira aborda drama familiar
Há 3h e 9min
01:24
Em lágrimas, Eduardo Madeira reage a surpresa da filha
Há 3h e 5min
07:59
"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying
Há 3h e 2min
02:52
Sofia nasceu sem orelhas, sem céu da boca e com alterações no rosto
Há 2h e 52min
07:57
Bebé sem orelhas e sem céu da boca ficou com paralisia cerebral após cirurgia
Há 2h e 43min
03:18
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
Há 2h e 42min
08:44
Mudou a vida para cuidar da mãe com cancro e acabou por descobrir que ela tinha uma relação com o marido: “Sinto-me abandonada”
Há 2h e 36min
05:18
Joana lança alerta. Filho, que está com pai, terá mandado mensagens de socorro
Há 2h e 33min