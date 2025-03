Cristina Ferreira comenta tempestade: «Foi uma noite muito complicada»

Carla Anes

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira inicia o programa a comentar os efeitos da tempestade que atingiu Portugal. A apresentadora relata a dificuldade da noite anterior, principalmente em Lisboa e Oeiras, destacando os estragos causados, como árvores arrancadas, ruas cortadas e perturbações na circulação de comboios. Cinha Jardim partilha a sua apreensão com a força do vento, temendo que os seus móveis da varanda fossem levados pela tempestade. A conversa evidencia a dimensão do impacto do mau tempo e a preocupação com a segurança das pessoas. Saiba mais em TVI Player