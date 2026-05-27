No “Dois às 10”, recebemos Ariana e Diogo para a sua primeira entrevista juntos. Conheceram-se no “Secret Story 10” e, hoje, abrem o coração e contam tudo sobre a relação que conquistou — e dividiu — opiniões.
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Cristina Ferreira confronta Ariana e Diogo: “Vocês são namorados?”
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