No “Dois às 10”, recebemos Ariana, a concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que não deixou ninguém indiferente.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira confronta Ariana sobre Diogo: “Ele disse-te alguma coisa que nós não ouvimos?”
- Joana Lopes
- Há 3h e 40min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:52
Cristina Ferreira confronta Ariana sobre Diogo: “Ele disse-te alguma coisa que nós não ouvimos?”
Há 3h e 40min
02:06
Cristina Ferreira revela rotina após as galas do “Secret Story 10” que não falha
Hoje às 09:59
02:05
Cristina Ferreira revela conversa com Ariana: “Disse-me à saída que…”
Hoje às 10:00
07:45
Cláudio Ramos reage à expulsão de Ariana: “Não gostei que a Ariana tivesse saído”
Hoje às 10:09
07:45
Cláudio Ramos sobre Diogo, Eva e Ariana: “Ela é a menos culpada”
Hoje às 10:10
07:45
Sem filtros, Cristina Ferreira fala sobre Ariana: “É cru o que eu vou dizer”
Hoje às 10:11
07:45
Cristina Ferreira sobre a atitude de Ariana com Eva: “Porque é que ela tinha de ter respeito por uma pessoa que não conhece?”
Hoje às 10:12
05:11
“Desiludiu-me”: Adriano Silva Martins reage a comportamento de concorrente do “Secret Story 10”
Hoje às 10:40
04:47
Gonçalo Quinaz faz apelo aos portugueses sobre Ariana: “Que deixem de massacrar esta miúda”
Hoje às 10:48
00:31
Cristina Ferreira confidencia pergunta a Ariana nos bastidores: “Não conseguiu resistir”
Hoje às 11:19
05:09
Ariana explica em que altura começou a olhar para Diogo com interesse: “Foi aí que começou a surgir”
Há 3h e 52min
05:09
Afinal, Ariana sabia ou não que Eva era a namorada de Diogo?
Há 3h e 51min
05:09
Cláudio Ramos confronta Ariana: “Apaixonaste-te pelo Diogo?”
Há 3h e 50min
06:52
Ariana reage a imagens de declaração polémica de Diogo: "Magoou"
Há 3h e 42min
06:52
Ariana reage à possibilidade de Eva e Diogo reatarem a relação: “Diz mais sobre eles do que sobre mim”
Há 3h e 41min
06:52
Após abandonar a casa, Ariana fala sobre Diogo: “Já não tem com que jogar”
Há 3h e 41min