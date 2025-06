Cristina Ferreira confronta Carina Frias: «Tu és uma contradição!»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira confronta Carina Frias com algumas das declarações que fez após sair do «Big Brother». Durante a conversa, Cristina aponta aparentes incoerências no discurso da ex-concorrente, afirmando: «Tu és uma contradição!». A apresentadora refere-se ao facto de Carina dizer que tirou um curso e valoriza o estudo, mas ao mesmo tempo afirmar que o que mais gosta de fazer é tirar fotos e aproveitar a vida.