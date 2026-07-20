No «Dois às 10», Cristina Ferreira confronta Pedro, o concorrente expulso do «Big Brother Verão», e promete esclarecimentos sobre a reação intensa de Mariana à expulsão, num momento marcado pela ligação entre os dois.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:14
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
Hoje às 11:20
02:15
Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»
Hoje às 09:59
09:15
Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»
Hoje às 10:29
09:28
Insólito: Cláudio Ramos recria momento viral do "Big Brother Verão" com Gonçalo Quinaz
Hoje às 10:36
05:25
Críticas unânimes entre comentadores do "Big Brother Verão": «É um falso»
Hoje às 10:49
02:53
Cláudio Ramos provoca comentadores do Big Brother sobre João Ricardo: «Não pode ver ninguém à frente»
Hoje às 10:55
04:09
Cláudio Ramos recorda Curva da Vida de João Ventura: «Das mais fortes que vi até hoje»
Hoje às 11:01
03:34
Após expulsão do "Big Brother Verão", Pedro dirige-se a familiares de concorrente: «Peço imensa desculpa»
Hoje às 11:22
08:51
Nuno ou Raquel? Após expulsão do "Big Brother Verão", Pedro toma uma posição
Hoje às 11:43
06:27
Imagens inéditas do casting de Pedro revelam antiga história de amor: «Eu basicamente fui um amante»
Hoje às 11:44
08:30
Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar como aos 7 anos se despediu da mãe
Hoje às 11:57
05:52
Pedro deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sem palavras ao revelar "sinal" da mãe, 20 anos após a sua morte
Hoje às 12:01
Mais Vistos
04:14
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
Hoje às 11:20
09:15
Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»
Hoje às 10:29
02:15
Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»
Hoje às 09:59
09:28
Insólito: Cláudio Ramos recria momento viral do "Big Brother Verão" com Gonçalo Quinaz
Hoje às 10:36
05:39
Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”
16 jul, 10:46
03:34
Após expulsão do "Big Brother Verão", Pedro dirige-se a familiares de concorrente: «Peço imensa desculpa»
Hoje às 11:22