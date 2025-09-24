VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cristina Ferreira confronta Excesso: «Tenho uma pergunta indiscreta para fazer»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe os Excesso, que regressam aos palcos 25 anos depois para celebrar uma carreira cheia de sucessos. No programa de hoje, a banda recorda um dos seus maiores êxitos, «Não Sei Viver Sem Ti».

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:05
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Insólito! Duas idosas de 81 anos foram detidas por atearem 11 incêndios: «Foi um choque para a população»

Há 3h e 47min

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Há 3h e 59min

Augusta morreu uma semana após ver concretizado o seu maior sonho

Hoje às 12:00

Petra Spínola recorda gravidez de risco: «Disseram-me para não escolher nomes»

Hoje às 11:55

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Ex-concorrentes polémicas de reality shows comentam o mais recente «Secret Story»: «Não simpatizo com ela»

Hoje às 11:52

Alexandra Ferreira recorda participação no «Secret Story»: «Não queria falar nisso, mas…»

Hoje às 11:49
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Há 3h e 59min

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 9 min

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Hoje às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Fotos

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 9 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 16 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 46 min

«Entrevistei-a na TVI. Hoje dizem as notícias que morreu»: Goucha faz homenagem a famosa atriz

Há 55 min