No «Dois às 10», recebemos Luís Gonçalves, o grande vencedor do «Big Brother 2025», para a sua primeira entrevista após a emocionante vitória. Numa conversa intimista e descontraída, Luís partilha connosco as emoções vividas dentro da casa, os momentos mais marcantes do jogo e os planos para o futuro agora que conquistou o coração dos portugueses.