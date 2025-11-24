No «Dois às 10», recebemos Marisa Susana, a 9.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Marisa Susana partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.
Cristina Ferreira confronta Marisa Susana: «Foste muito provocadora»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:32
NESTE PROGRAMA
Cristina Ferreira confronta Marisa Susana: «Foste muito provocadora»
Hoje às 11:32
Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»
Hoje às 10:18
Gonçalo Quinaz mostra indignação: «Não consigo perceber como é que se perde uma Marisa Susana e se deixa na casa uma Inês»
Hoje às 10:25
Cláudio Ramos sobre Liliana: «A única pessoa na casa que vive por si só é a Liliana»
Hoje às 10:27
Cinha Jardim sobre Liliana: «Ela cala qualquer um que vá contra ela»
Hoje às 10:36
Cristina Ferreira responde a críticas: «Primeiro veem de onde é que aquilo vem e depois dizem o que quiserem»
Hoje às 10:44
Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»
Hoje às 10:50
Cristina Ferreira deixa esclarecimento sobre o «Secret Story 9». Adriano Silva Martins reage: «Está o recadinho mandado»
Hoje às 10:51
Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»
Hoje às 11:02
Benedita Pereira volta ao ecrã com dois projetos marcantes
Hoje às 11:17
Antigos moranguitos estão de volta. Saiba o que vai acontecer em breve
Hoje às 11:26
Cláudio Ramos para Marisa Susana: «Eu acho muito injusta a tua saída. Devias estar na final»
Hoje às 11:31
Marisa Susana acreditou que seria expulsa do «Secret Story 9» após este episódio
Hoje às 11:40
Marisa Susana desaba em lágrimas ao revelar uma fragilidade que ninguém conhecia
Hoje às 11:41
Cláudio Ramos confronta Marisa Susana: «A tua relação com o Pedro, aos meus olhos, é mais do que amizade»
Hoje às 11:42
Cláudio Ramos acredita que Marisa Susana se interessou por Pedro e confronta-a: «Tiveste dúvida em relação a ele?»
Hoje às 11:44