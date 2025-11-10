No «Dois às 10», recebemos Raquel, a 8.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa e repleta de emoções dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Raquel partilha connosco as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais o marcaram nesta aventura do reality show.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:30
Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»
Hoje às 11:51
06:40
Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023
Hoje às 08:39
06:01
Cristina Ferreira deixa aviso a Bruno Savate: «Não sejas parvo»
Hoje às 10:03
06:01
Cristina Ferreira dirige-se a Bruno Savate: «Se queres ser falado, vens aqui»
Hoje às 10:03
06:01
Cristina Ferreira deixa críticas a atitude de ex-concorrente: «Chateia-me mesmo»
Hoje às 10:04
03:07
Cinha Jardim defende Liliana: «Prefiro uma concorrente que se maquilhe»
Hoje às 10:27
03:47
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Ela é insegura»
Hoje às 10:28
06:38
Gonçalo Quinaz lança duras críticas a Inês: «Foi uma sonsa desde o início»
Hoje às 10:40
04:26
Cristina Ferreira defende Liliana: «Acham que a Liliana acabava o que tinha cá fora se não tivesse sentido pelo Fábio uma atração?»
Hoje às 10:51
01:22
Cristina Ferreira assiste, em direto, a momento romântico entre Inês e Dylan
Hoje às 11:03
03:55
Leandro carrega no segredo de Pedro e Marisa. E esta foi a reação de todos
Hoje às 11:06
04:11
Recorda-se do aparatoso despiste nas escadas monumentais de Coimbra? Poucos imaginam o que aconteceu depois
Hoje às 11:07
07:00
Conheceram-se após ela ter protagonizado um dos acontecimentos mais mediáticos do país. Agora, são marido e mulher
Hoje às 11:09
01:42
Raquel recorda o seu percurso do «Secret Story 9»: «Todas as reações que eu tive foram verdadeiras»
Hoje às 11:18
04:05
Raquel responde a comentários sobre a sua amizade com Ana Cristina: «Não me sinto culpada»
Hoje às 11:24
02:12
Eis a história que ainda não se conhecia. Raquel recorda o início da amizade com Ana Cristina
Hoje às 11:32