Cristina Ferreira cumplicia reencontro de Lídia com pessoa especial

A gala do Secret Story deste domingo, 12 de outubro, ficou marcada por mais uma expulsão. Lídia foi a concorrente que saiu da casa mais vigiada do país, já que conquistou apenas 11% dos votos.

O momento da expulsão foi carregado de emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o resultado, Lídia e Dylan — os dois concorrentes menos votados — abraçaram-se em lágrimas. Também Leandro não conteve a emoção e chorou com a saída da colega.
“Achava que ia sair a Ana, mas a minha esperança era que saísse o Dylan”, desabafou Leandro, visivelmente comovido.

Já no estúdio, Lídia reencontrou a mãe e não conteve o choro ao abraçá-la. 

