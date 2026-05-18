No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a última gala do “Secret Story – Desafio Final”.
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Cristina Ferreira dá garantia sobre Liliana: "Sei um bocadinho mais do que vocês todos"
- Dois às 10
- Ontem às 10:30
NESTE PROGRAMA
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10:09
Cristina Ferreira dá garantia sobre Liliana: "Sei um bocadinho mais do que vocês todos"
Ontem às 10:30
01:26
Cristina Ferreira abre emissão com anúncio de forte discussão no “Secret Story – Desafio Final”
Ontem às 09:56
04:21
Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”
Ontem às 10:10
04:21
Atitude polémica de Leomarte gera controvérsia em estúdio: “Não gostei da atitude do Leomarte”
Ontem às 10:10
05:13
Gonçalo Quinaz comenta estratégia de concorrente do “Desafio Final”: “Continua a dar um bailarico a todos os outros”
Ontem às 10:24
05:13
Cláudio Ramos não esconde preferência no “Desafio Final”: “É o meu favorito”
Ontem às 10:25
02:49
Cristina Ferreira partilha episódio com a filha de Pedro Jorge e Marisa: “Perguntou logo…”
Ontem às 10:31
04:55
Cristina Ferreira comenta alegado interesse de Ana por Afonso: “Sentiram a Ana comprometida?”
Ontem às 10:39
05:54
Cinha Jardim entra em ‘confronto’ com Gonçalo Quinaz: “Vergonha alheia a tua”
Ontem às 10:44
02:32
Ricardo João sobre a passagem pelo “Desafio Final”: “Diverti-me mais numa semana do que em 8 semanas no outro”
Ontem às 11:27
03:19
Ricardo João condena atitude de concorrente do “Desafio Final”: “É horrível”
Ontem às 11:36
03:48
Ricardo João comenta atitude de Hugo com Sara: "A forma como tudo foi exposto..."
Ontem às 11:40
03:52
Cristina Ferreira reage a confronto inesperado em direto: “Nem eu estava à espera”
Ontem às 11:49
03:52
Daniela Santo sobre polémica com Leomarte: “Quem quer entender, entende”
Ontem às 11:50
03:13
Cláudio Ramos questiona Daniela Santo sobre Leomarte: “Vou ter que te perguntar…”
Ontem às 11:54
03:13
Daniela Santo expõe pela primeira vez algo por trás da polémica com Leomarte: “Nós temos um amigo que…”
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