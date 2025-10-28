No «Dois às 10», damos voz a Eva, uma jovem que, aos 15 anos, viu os seus sonhos e inocência roubados por uma relação marcada pelo medo e pela violência. Enquanto as amigas viviam os primeiros amores e faziam planos para o futuro, ela lutava diariamente para sobreviver ao terror imposto por um homem que a prendeu numa espiral de sofrimento. Três anos depois, com 18, Eva partilha a sua história com uma serenidade comovente, revelando a força de quem enfrentou o inimaginável e encontrou coragem para transformar a dor em testemunho e esperança.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
- Joana Lopes
- Há 3h e 39min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
00:28
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
Há 3h e 39min
00:13
Fábio Daniel mostra o que aconteceu nos bastidores da gala do «Secret Story»
Hoje às 08:46
02:06
Relembramos os momentos de maior tensão entre Bernardina Brito e Tiago Girão. E há uma razão para tal
Hoje às 09:58
02:26
Bernardina Brito cria peças de roupa com as suas frases emblemáticas
Hoje às 10:03
03:29
Cristina Ferreira recorda passagem de Bernardina Brito por reality show: «Tu és a Liliana do antigamente»
Hoje às 10:09
03:29
Depois de ser comparada a Liliana, Bernardina Brito critica atitude desta com Zé
Hoje às 10:09
01:44
Tem 46 anos, é casada e apaixonou-se por outro homem num reality show. Cristina Ferreira afirma: «Já dão beijos»
Hoje às 10:11
03:02
Bernardina Brito aparece com novo visual e recebe largos elogios de Cristina Ferreira
Hoje às 10:14
02:44
Este rosto já foi visto por todos, mas desapareceu dos olhos do público. Reconhece-o?
Hoje às 10:19
15:50
O que é feito da atleta Telma Monteiro?
Hoje às 10:54
03:48
Aos dois anos, Eva não falava e andava em bicos dos pés. Aos 9, o que faz deixa todos espantados
Hoje às 11:16
05:17
Eva só começou a falar aos quatro anos. E o motivo deixou os pais sem chão
Hoje às 11:21
03:41
Aos 15 anos, Eva sofreu de violência doméstica por parte do ex-namorado
Hoje às 11:36
03:41
Ex-namorado de Eva oferecia-lhe flores e chocolates todos os dias. Mas o pior escondia-se atrás desses presentes
Hoje às 11:37
03:41
Eva recorda violência no namoro aos 15 anos: «Decidiu pegar em mim e me atirar contra a montra de uma loja»
Hoje às 11:38
03:41
Aos 15 anos, Eva conheceu o ex-namorado que dizia ter 19. Depois de ameaçada, ficou em choque ao descobrir a verdadeira idade
Há 3h e 59min