No “Dois às 10”, comentamos um caso da atualidade que está a chocar o mundo. Numa escola secundária, 10 pessoas foram mortas e 25 ficaram feridas.
Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”
- Hoje às 12:48
TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM
Hoje às 09:56
Lili Caneças inicia entrevista com comunicado: “Tenho de aproveitar esta oportunidade”
Hoje às 10:34
Lili Caneças desvenda planos futuros. Socialite promete trazer o inesperado ao país
Hoje às 10:39
Lili Caneças sobre o divórcio do ex-marido: “Como era incapaz de o trair, tive de me divorciar”
Hoje às 10:49
Lili Caneças recorda acontecimento inesperado: “Deu-me tanto dinheiro”
Hoje às 10:49
Aos 81 anos, Lili Caneças revela o alimento que faz parte da sua dieta e a mantém em forma
Hoje às 10:50
Ator da TVI comove ao contar que é um dos cuidadores do pai e da avó
Hoje às 11:24
Ricardo de Sá expõe lado da sua vida que nunca tinha falado: “Ninguém quer isto”
Hoje às 11:27
Pai de ator da TVI sofre grave problema de saúde e filho assume papel de cuidador
Hoje às 11:33
Em 4 anos, Liliana perdeu o marido e ficou sem nada após dois incêndios
Hoje às 11:44
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo
Hoje às 11:55
Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"
Hoje às 12:44
De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online
Hoje às 12:58