No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 9.ª gala do «Secret Story 9». Os momentos mais marcantes, as discussões que deram que falar e as surpresas da noite são tema de conversa com os nossos comentadores de sempre — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.
Cristina Ferreira defende Liliana: «Acham que a Liliana acabava o que tinha cá fora se não tivesse sentido pelo Fábio uma atração?»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:51
04:26
06:40
Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023
Hoje às 08:39
06:01
Cristina Ferreira deixa aviso a Bruno Savate: «Não sejas parvo»
Hoje às 10:03
06:01
Cristina Ferreira dirige-se a Bruno Savate: «Se queres ser falado, vens aqui»
Hoje às 10:03
06:01
Cristina Ferreira deixa críticas a atitude de ex-concorrente: «Chateia-me mesmo»
Hoje às 10:04
03:07
Cinha Jardim defende Liliana: «Prefiro uma concorrente que se maquilhe»
Hoje às 10:27
03:47
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Ela é insegura»
Hoje às 10:28
06:38
Gonçalo Quinaz lança duras críticas a Inês: «Foi uma sonsa desde o início»
Hoje às 10:40
01:22
Cristina Ferreira assiste, em direto, a momento romântico entre Inês e Dylan
Hoje às 11:03
03:55
Leandro carrega no segredo de Pedro e Marisa. E esta foi a reação de todos
Hoje às 11:06
04:11
Recorda-se do aparatoso despiste nas escadas monumentais de Coimbra? Poucos imaginam o que aconteceu depois
Hoje às 11:07
07:00
Conheceram-se após ela ter protagonizado um dos acontecimentos mais mediáticos do país. Agora, são marido e mulher
Hoje às 11:09
01:42
Raquel recorda o seu percurso do «Secret Story 9»: «Todas as reações que eu tive foram verdadeiras»
Hoje às 11:18
04:05
Raquel responde a comentários sobre a sua amizade com Ana Cristina: «Não me sinto culpada»
Hoje às 11:24
02:12
Eis a história que ainda não se conhecia. Raquel recorda o início da amizade com Ana Cristina
Hoje às 11:32
05:34
Raquel reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Acham normal ele dizer isto à mãe dos filhos dele?»
Hoje às 11:42