No “Dois às 10”, recebemos Filipe Delgado para uma viagem intimista à sua infância, onde o cantor partilha memórias marcantes e revela o percurso que o levou a conquistar o lugar que ocupa hoje.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira destaca as oportunidades que têm aparecido para Filipe Delgado
- Joana Lopes
- Hoje às 10:19
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:17
Cristina Ferreira destaca as oportunidades que têm aparecido para Filipe Delgado
Hoje às 10:19
02:16
Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»
Hoje às 10:00
02:16
Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"
Hoje às 10:01
01:34
Filipe Delgado é surpreendido em direto por rosto que conhece bem
Hoje às 10:05
07:17
Filipe Delgado conta episódio nos bastidores com Manuel Luís Goucha e arranca risos
Hoje às 10:20
07:17
É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"
Hoje às 10:21
02:46
Filipe Delgado fez procedimento estético: “Fui ontem para vir aqui hoje com bom aspeto"
Hoje às 10:24
05:06
Filipe Delgado muda visual de fã em direto
Hoje às 10:32
01:45
Secret Story. Mãe de Catarina reage às últimas declarações de João: «Agora, gosto menos»
Hoje às 10:36
01:42
Mãe de Catarina muda de opinião sobre João: “Fiquei muito triste”
Hoje às 10:36
03:35
Mãe de Catarina explica toda a história da filha com João
Hoje às 10:41
03:35
Mãe de Catarina faz revelação sobre a o passado da filha com João
Hoje às 10:41
05:31
Filipe Delgado apresenta a mãe em direto
Hoje às 10:54
00:50
Imagens de videovigilância mostram Ruben Boa Nova a apanhar choque elétrico
Hoje às 11:15
03:30
Médica Isabel do Carmo tem 85 anos e continua a dar consultas
Hoje às 11:21
05:19
Aos 85 anos, esta mulher faz algo que ninguém jamais imaginaria
Hoje às 11:24