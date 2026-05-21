No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.
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Cristina Ferreira discorda da opinião de Cláudio Ramos sobre concorrente do "Desafio Final": “Não estou para isto”
- Dois às 10
- Ontem às 10:24
NESTE PROGRAMA
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05:58
Cristina Ferreira discorda da opinião de Cláudio Ramos sobre concorrente do "Desafio Final": “Não estou para isto”
Ontem às 10:24
06:48
Cláudio Ramos dirige-se a Fábio e fala do apelo feito pela família de Liliana: "O que estão a fazer é uma idiotice"
Ontem às 10:15
07:25
Cristina Ferreira reage a declaração polémica de concorrente do “Desafio Final”: “Vai ter de explicar isto”
Ontem às 10:23
05:44
Cristina Ferreira comenta posicionamento de Joana Marques: “Ainda há um espetáculo para se ganhar dinheiro”
Ontem às 10:39
05:44
Cristina Ferreira sobre Joana Marques: “Ela também nos ridiculariza, a mim e ao Cláudio”
Ontem às 10:39
05:44
Cristina Ferreira é mencionada no espetáculo de Joana Marques. Apresentadora já reagiu
Ontem às 10:42
07:00
“Louis Vuitton” perde batalha judicial para casal português e o caso está a dar que falar
Ontem às 10:55
03:39
Cresceu sob olhares e comentários depreciativos devido à deficiência da irmã: “Cheguei a entrar em confronto”
Ontem às 11:22
05:42
Programa da TVI mudou a vida de Luís em 3 meses. Cristina Ferreira recorda: “Foi muito difícil ter o Luís à nossa frente”
Ontem às 11:37
02:50
Em fevereiro, Luís lançou um apelo por ajuda. Hoje, regressa à televisão outra pessoa: “Ainda não acredita no que está a acontecer”
Ontem às 11:38
03:59
Emocionado, Luís conta como programa da TVI mudou a sua vida: “Não sei o que vocês fizeram”
Ontem às 11:46
06:16
Cristina Ferreira reage a notícia que está a abalar o país: “Isto é tão difícil de aceitar”
Ontem às 12:16
06:16
Crianças de 2 e 5 anos são abandonados à beira da estrada em Portugal
Ontem às 12:16
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Cristina Ferreira reage a caso de pedofilia: “Assusta-me”
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