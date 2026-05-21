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Cristina Ferreira discorda da opinião de Cláudio Ramos sobre concorrente do "Desafio Final": “Não estou para isto”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.

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  • Ontem às 10:24
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