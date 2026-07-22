No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem o programa com uma homenagem a Luís Represas, num arranque marcado pela memória e pela ligação afetiva ao artista. A dupla recorda momentos muito felizes vividos com ele, num tom de carinho e celebração da sua carreira.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:18
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»
Há 2h e 32min
06:53
Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»
Há 2h e 5min
08:05
Cláudio Ramos confessa como faz arroz e deixa todos em choque
Há 1h e 56min
11:19
Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver, posso vestir uma roupa bonita»
Há 1h e 14min
17:04
Marlene recorda o que mais lhe custa ouvir: «É só um cancro na tiroide? Há cancros piores»
Há 44 min
23:25
Foi apenas levantar dinheiro e perdeu a vida. Mulher de José foi vítima de tragédia: «Em meia dúzia de minutos desmoronou-se tudo»
Há 19 min
Mais Vistos
04:11
Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»
Ontem às 10:31
04:25
Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão
Ontem às 10:46
05:39
Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”
16 jul, 10:46
04:14
Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
20 jul, 11:20
01:40
Cristina Ferreira comenta relação de Nuno e Raquel: «Acho que ele já nem pode olhar para ela»
Ontem às 11:16
10:46
De regresso à televisão, Susana Torres responde a polémicas: «Para mim, é muito fácil contradizer tudo»
Ontem às 11:35