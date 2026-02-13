Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentam as cheias que assolam Coimbra e analisam o impacto devastador das recentes depressões em Portugal. As áreas potencialmente afetadas incluem a zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara e toda a cota baixa da freguesia, bem como a Baixa de Coimbra e as ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais.