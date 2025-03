Cristina Ferreira e Cláudio Ramos divertem-se com Ossman: «Como é que te chamas?»

Carla Anes

Hoje às 11:40

No «Dois às 10», Ossman, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», protagonizou um momento divertido com os apresentadores ao ser questionado sobre o seu nome. Saiba mais em TVI Player