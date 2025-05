No «Dois às 10», a escolha da Rainha Letizia por sapatos nude em vez de brancos gerou controvérsia. A decisão foi vista como uma quebra de protocolo, mas também como uma possível tendência. A discussão estendeu-se à aparência geral do casal real, com elogios ao véu e à compatibilidade entre Letizia e o Rei. Saiba mais em TVI Player