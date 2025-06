Cristina Ferreira e Cláudio Ramos encantados com história de amor - José e Assunção: «Uma almofada dá para os dois!»

No «Dois às 10», José e Assunção, um casal com mais de 60 anos de casados, partilham a sua história de amor. Assunção descreve a cumplicidade que sempre existiu entre eles, desde o início do casamento. Ela relembra uma situação caricata em que José sugeriu partilharem a mesma almofada, demonstrando a proximidade entre ambos. José, com 85 anos e ainda a trabalhar, confirma a forte ligação ao longo dos anos. Assunção menciona as cirurgias que ambos enfrentaram, três ao coração para ela e duas ao cérebro para ele, e como se apoiaram mutuamente durante as recuperações. O casal revela que nunca dormiram separados e que continuam a partilhar a mesma cama. Saiba mais em TVI Player