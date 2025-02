Cristina Ferreira e Cláudio Ramos impressionados com tratamento de varizes! «Desaparece por completo»

Carla Anes

Hoje às 10:40

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ficaram impressionados com a rapidez de um tratamento de varizes que foi apresentado. Joana Carvalho, médica, mostrou imagens de antes e depois de um paciente que realizou o tratamento e teve resultados surpreendentes em apenas uma semana e sem cicatrizes. O tratamento abrange varizes de vários tipos, desde as mais finas e avermelhadas às mais grossas e tortuosas. A médica explicou ainda que as varizes que não fazem drenagem adequada podem causar hipertensão na perna, inflamação e extravasamento de líquido, levando à formação de cicatrizes sob a pele. Joana Carvalho alertou que as varizes podem levar a complicações, como tromboflebite superficial e, em casos mais graves, trombose venosa profunda. Existem diferentes tipos de varizes e, por isso, devem ser avaliadas por um médico para determinar o tratamento mais adequado.

