No «Dois às 10», recebemos os participantes do projeto «Desnotícias» da APPACDM de Viseu. O grupo, composto por jovens e adultos com deficiência mental, tinha o sonho de conhecer os estúdios da TVI e os apresentadores. O projeto «Desnotícias» junta pessoas com autismo, trissomia 21, esquizofrenia e outras deficiências e ajuda-os a desenvolver as suas capacidades através do jornalismo. Saiba mais em TVI Player