No «Dois às 10», Nuno Jesus, ex-concorrente do "Secret Story 6", e a mulher Mafalda Janeca surpreenderam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com dois casacos personalizados da marca "Little Dreamer", criada pelo casal e inspirada na filha Madalena, de seis anos. O gesto acontece durante uma conversa em que o casal recorda o percurso de Nuno no reality show e apresenta o projeto de família que transformaram numa marca dedicada a peças personalizadas para bebés.
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Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com casacos personalizados por ex-concorrente do Secret Story
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