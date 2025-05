No «Dois às 10», Rogério surpreendeu Cristina Ferreira com um poema original, escrito especialmente para a ocasião. A admiração e o respeito pela apresentadora foram os temas centrais da homenagem. Rogério, visivelmente feliz por estar no programa, partilhou a sua arte com o público, demonstrando o seu talento e sensibilidade. Saiba mais em TVI Player