Cristina Ferreira em choque com Cláudio Ramos: «Este foi o "bom dia" mais baixinho que eu já ouvi da tua boca»

Carla Anes

Hoje às 10:03

No «Dois às 10», Cristina Ferreira brincou com Cláudio Ramos sobre o seu tom de voz baixo no início do programa. A apresentadora comentou que, apesar de anos de convivência, nunca o tinha ouvido num tom tão baixo. A brincadeira gerou risos e boa disposição no estúdio.