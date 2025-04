No «Dois às 10», Cristina Ferreira comenta a sua surpresa com a notícia da morte de Val Kilmer. A apresentadora relembra o filme «Top Gun» e o papel de Val Kilmer como Iceman, o adversário do personagem de Tom Cruise, Maverick. É referido que Val Kilmer teve cancro na garganta e que faleceu aos 65 anos, notícia confirmada pela sua filha ao New York Times. Saiba mais em TVI Player