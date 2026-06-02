No “Dois às 10”, recebemos Rui Couceiro, que está de regresso às livrarias com o seu mais recente romance, “A Mais Bela Maldição”. Apaixonado por livros e pela escrita, o autor vem falar-nos desta nova obra, do processo criativo por detrás da história e do percurso que o tem afirmado no panorama literário português.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira emociona-se em direto: “Como é que eu escrevi isto?”
- Dois às 10
- Hoje às 10:54
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
00:41
Cristina Ferreira emociona-se em direto: “Como é que eu escrevi isto?”
Hoje às 10:54
06:17
Ex-concorrrente do “Secret Story 9” perdeu 17 quilos em 8 meses
Hoje às 10:03
11:32
Após desistir de reality show, ex-concorrente surge irreconhecível: “Tudo melhorou na minha vida”
Hoje às 10:10
03:49
Fábio Daniel reage a polémica em torno de Afonso Leitão: “Espero que isso não lhe entregue a vitória”
Hoje às 10:12
03:49
Fábio Daniel comenta polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: “É uma consequência daquilo que ele fez”
Hoje às 10:12
00:41
Emocionada, Cristina Ferreira faz agradecimento a pessoa especial: “Foi ele o único que me convenceu”
Hoje às 10:54
02:56
Lúcia deu à luz um filho com uma doença sem diagnóstico: “Foi um choque”
Hoje às 11:29
04:15
Bruno viveu anos com uma doença desconhecida: “Eu era bem resolvido, os outros não”
Hoje às 11:40
08:13
Durante anos, ninguém soube o que Bruno tinha — até nascer a irmã
Hoje às 11:46
02:47
Irmãos têm condição rara conhecida como “doença dos ossos de vidro”
Hoje às 11:48
02:52
Jovem jornalista da TVI emociona-se ao recordar experiência única com convidados: “Estou orgulhoso”
Hoje às 11:53
00:29
Comovida, Cristina Ferreira surpreende jovem colaborador da TVI: “És dos melhores que já me passou pelas mãos”
Hoje às 12:15
01:19
Cristina Ferreira reage a polémica no «Secret Story»: «Vocês não estão bem»
Há 2h e 3min
Mais Vistos
05:05
Catarina revela o que a Casa pensou após confronto entre Afonso Leitão e Catarina Miranda
Ontem às 12:01
05:28
Gonçalo Quinaz reage a polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: “Acho mesmo que montou um circo cá fora”
Ontem às 10:08
07:02
Cinha Jardim expõe “conversa privada” com Catarina Miranda sobre Afonso Leitão
Ontem às 10:24
01:35
Catarina revela quem quer que ganhe o “Secret Story – Desafio Final”
Ontem às 12:03
06:32
Cristina Ferreira reage a polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: “Quando são entre homens é tudo aceite”
Ontem às 10:41
07:02
Cristina Ferreira sobre confronto entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: “Chegou à frente dele e não soube fazer nada de jeito”
Ontem às 10:23