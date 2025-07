Cristina Ferreira emocionada com agradecimento especial de convidada: «Foi graças a ir vê-la que ganhei coragem para fazer isto»

Mónica deu um comovente testemunho no Dois às 10, onde relatou ter perdido, em apenas sete meses, os três grandes amores da sua vida: o marido, a mãe e o padrasto, todos vítimas de cancro. A dor de Mónica começou muito antes, logo no nascimento, marcada pela rejeição do pai biológico. Durante cinco anos, cuidou do marido, que lutava contra um tumor cerebral, e, pouco tempo depois da sua morte, perdeu também a mãe e o padrasto, ambos com o mesmo diagnóstico. Confessa que deixou de viver para apenas sobreviver, guardando o sofrimento no silêncio da alma.

Mesmo no final da conversa, a convidada surpreendeu Cristina Ferreira com um agradecimento especial: O Cristina Talks ajudou-a a ultrapassar muitos destes momentos menos felizes da sua vida, salientanto a importância da apresentadora na sua vida e a admiração que sente pela mesma. Cristina não conteve as lágrimas e fechou o momento com um emocionante abraço.

