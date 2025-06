Cristina Ferreira esclarece comentários: «Vamos continuar a fazer o nosso trabalho»

No «Dois às 10», a advogada Sofia Matos levanta a questão da «responsabilidade pelo risco», argumentando que, embora tenhamos a liberdade de nos relacionarmos com quem quisermos, também temos a obrigação de alertar para situações de perigo. A analogia da condução em alta velocidade serve para ilustrar como a exposição a riscos desnecessários pode ter consequências trágicas. O programa não pretende culpar as vítimas, mas sim promover uma reflexão sobre a importância da autoproteção e da consciencialização dos perigos potenciais. Em jeito de conclusão Cristina Ferreira deixa a mensagem: «Vamos continuar a fazer o nosso trabalho» Saiba mais em TVI Player