No «Dois às 10» especial de Véspera de Natal, Cristina Ferreira partilhou uma memória divertida e nostálgica da sua infância que envolve a descoberta da verdade sobre o Pai Natal. A apresentadora revelou que, após descobrir que não era o Pai Natal quem trazia as prendas, decidiu esconder esse segredo da família durante algum tempo para garantir que continuava a receber os seus presentes. Um momento de partilha que recorda a magia e a inocência das tradições de Natal em casa da apresentadora.
Cristina Ferreira escondeu da família um segredo de Natal
- Há 2h e 35min
