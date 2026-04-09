Cristina Ferreira expõe atitudes de Ricky: “Aqui deu um toquezinho e para as revistas foi dar três”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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