Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre a participação de Liliana e Zé n’ «A Sentença»: «Foram figurantes, como já foram milhares de pessoas»

No «Dois às 10», comentamos as novidades do momento na casa do «Secret Story 9». É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido entre os concorrentes, das dinâmicas mais intensas às polémicas que estão a dar que falar. Para isso, contamos com a companhia dos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre os últimos acontecimentos do reality show.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:28
