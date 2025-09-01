Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira fez um esclarecimento sobre entrevista à filha de Ana Duarte. A apresentadora respondeu a críticas recebidas nas redes sociais e deixou tudo claro sobre a conversa com Riana.
06:58
01:59
No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer
Ontem às 09:58
03:49
Gonçalo Quinaz implacável com Catarina Miranda: «Diz isso há várias edições e nunca ganhou»
Ontem às 10:13
01:15
António Leal e Silva quebra silêncio e fala de Diogo Bordin
Ontem às 10:24
08:09
Viriato Quintela e Catarina Miranda já se conheciam antes do «Big Brother Verão»? Adriano Silva Martins revela tudo
Ontem às 10:27
04:05
Cristina Ferreira comenta «Big Brother Verão»: «Entre a Catarina Miranda e o Afonso...»
Ontem às 10:27
12:24
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
Ontem às 10:57
03:38
Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»
Ontem às 11:13
03:38
Ana Duarte recorda dia difícil dentro do Big Brother Verão: «A minha filha tinha ido para o hospital»
Ontem às 11:30
09:31
De amigas a inimigas: Ana Duarte esclarece tudo sobre relação com Catarina Miranda
Ontem às 11:47
08:19
Ana Duarte sobre comentários polémicos de Viriato Quintela: «Não usei mais o vestido»
Ontem às 11:56
05:04
Ana Duarte recorda processo de divórcio: «Foi muito complicado»
Ontem às 12:02
06:30
Em lágrimas, Ana Duarte fala da filha: «Se soubesse, tinha saído mais cedo»
Ontem às 12:16
05:34
Ana Duarte sobre ligação especial com Jéssica Vieira antes do «Big Brother Verão»: «Nós éramos...»
Ontem às 12:22
46:56
Ana Duarte surpreendida com polémica após Big Brother Verão - Veja a conversa completa
Ontem às 12:26
02:00
Ana Duarte revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Ontem às 12:55