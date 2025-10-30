No «Dois às 10», abrimos as portas à análise do reality show do momento: o «Secret Story 9». É dia de ficarmos a par de tudo o que tem acontecido dentro da casa e de comentar as estratégias, as polémicas e os momentos mais marcantes dos concorrentes. Para isso, contamos com a companhia dos nossos queridos comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem sempre perspetivas únicas, boa disposição e muitas opiniões sobre esta edição do jogo da vida real.
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»
Joana Lopes
Há 3h e 9min
