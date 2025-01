DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira faz revelação sobre Cláudio Ramos: «Eu gosto mais quando...»

Carla Anes

Hoje às 10:07

No «Dois às 10», no início de mais um programa Cláudio Ramos fez comentário a Gonçalo Quinaz que gerou uma onda de gargalhadas entre os presentes o que levou o comentador a analisar o visual do apresentador. Cristina Ferreira revelou como mais gosta de ver Cláudio Ramos.