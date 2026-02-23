No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a grande estreia do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe a primeira gala, as emoções fortes que marcaram a noite e o impacto das apresentações dos concorrentes. O trio debate ainda as primeiras dinâmicas da casa, as estratégias que começam a desenhar-se e os momentos mais surpreendentes que já estão a dar que falar, antecipando possíveis alianças, conflitos e reviravoltas nesta nova edição do reality show.
Cristina Ferreira faz revelação sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vão perceber porquê”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:28
