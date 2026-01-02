No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela que ficou rendida à filha de Pedro e Marisa.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
- Dois às 10
- Há 1h e 54min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Há 1h e 54min
06:59
Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI
Há 1h e 45min
06:30
Cristina Ferreira sobre dois concorrentes da «1.ª Companhia»: «Tive um pressentimento de que não se vão entender
Há 1h e 38min
04:12
«É típico da Cinha!»: Cristina Ferreira reage às escolhas de Cinha Jardim sobre a «1ª Companhia»
Há 1h e 34min
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Há 1h e 28min
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Há 1h e 19min
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Há 1h e 14min
11:51
A receita de conforto perfeita para os dias frios de janeiro
Há 52 min
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Há 46 min
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Há 41 min
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Há 39 min
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Há 35 min
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Há 35 min
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Há 33 min
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Há 31 min
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Há 30 min