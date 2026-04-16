Cristina Ferreira fica espantada com ligação inesperada a Herman José: “Estás a brincar?”

No “Dois às 10”, recebemos uma verdadeira lenda da televisão portuguesa. Herman José não precisa de apresentação: são mais de 50 anos de carreira que atravessam gerações, sempre com o seu humor inconfundível, irreverência e talento único. Entre histórias, memórias e momentos marcantes, revisitamos o percurso de um dos maiores nomes do entretenimento em Portugal.