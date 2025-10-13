Cristina Ferreira foi cúmplice de reencontro de Lídia com pessoa especial

A gala do Secret Story deste domingo, 12 de outubro, ficou marcada por mais uma expulsão. Lídia foi a concorrente que saiu da casa mais vigiada do país, já que conquistou apenas 11% dos votos.



O momento da expulsão foi carregado de emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o resultado, Lídia e Dylan — os dois concorrentes menos votados — abraçaram-se em lágrimas. Também Leandro não conteve a emoção e chorou com a saída da colega.

“Achava que ia sair a Ana, mas a minha esperança era que saísse o Dylan”, desabafou Leandro, visivelmente comovido.

Já no estúdio, Lídia reencontrou a mãe e não conteve o choro ao abraçá-la.