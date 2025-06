Cristina Ferreira impressionada com convidada: «Vai para a universidade aos 70 anos?»

No «Dois às 10», conhecemos Noémia, uma advogada de 71 anos que trabalha incansavelmente, preside a várias instituições e cuida de uma casa de abrigo para meninas maltratadas. Diagnosticada com hipotiroidismo aos 48 anos, Noémia continua a sua vida com dois cursos superiores, um mestrado e um desejo enorme de fazer o curso de psicologia. A convidada partilha a sua energia contagiante e a sua filosofia de vida com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. Saiba mais em TVI Player