No «Dois às 10», Marília Correia partilha a sua infância marcada por um ambiente familiar conturbado devido ao alcoolismo do pai e a violência que presenciava em casa e que a levou a viver na rua. A convidada revela que se sentia mais segura na rua do que no seu próprio lar, onde era assombrada pelo medo. Saiba mais em TVI Player